Mangialardi in Questura per denunciare atto vandalico

Il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale delle Marche Maurizio Mangialardi ha depositato alla Questura di Ancona la denuncia-querela nei confronti dei responsabili, al momento ancora ignoti, che venerdì scorso hanno mandato in frantumi la porta del suo ufficio a Palazzo delle Marche. La denuncia-querela era già stata annunciata da Mangialardi venerdì sera e dimostra come il capogruppo dem sia determinato a far emergere la verità sull'accaduto.

"È un dovere - spiega - che sento soprattutto verso i nostri collaboratori, ai quali questo increscioso episodio ha provocato preoccupazione e grande turbamento psicologico, e di tutto il personale che lavora nel palazzo. In nessun modo si può tollerare che chi svolge la propria attività professionale si senta minacciato dalle insane gesta di qualche squilibrato.

Quanto avvenuto venerdì ha creato un precedente che non possiamo ignorare. Sarebbe estremamente grave se il colpevole potesse pensare di poter contare su qualche forma di impunità".

Mangialardi non si sbilancia sul possibile identikit del colpevole: "Ho ascoltato i miei collaboratori che erano in servizio nelle prime ore di venerdì e ho acquisito alcuni elementi. Al momento però non sono in grado di dire se chi ha abbattuto la porta del mio ufficio con l'evidente intento di intimidirmi sia qualcuno interno al palazzo o se sia giunto dall'esterno. So che però sono stati messi a disposizione degli inquirenti tutti gli strumenti necessari a fare luce sul caso.

Certo, se dovessimo scoprire che l'autore appartiene alla schiera di persone che quotidianamente opera a Palazzo delle Marche, la vicenda assumerebbe contorni ancora più inquietanti.

Significherebbe - conclude - che l'odio incontrollato e la violenza cieca si sono radicati all'interno della nostra Istituzione, consegnando ai cittadini una pessima immagine della Regione Marche".



