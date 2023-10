La nave scuola Palinuro è nel porto antico di Ancona

Fino al 14 ottobre il porto antico di Ancona ospita la nave scuola Palinuro della Marina Militare.

Sotto il comando del capitano di Fregata, Samuele Mondino, la nave scuola che conta 84 unità, accoglie ulteriormente allievi per i vari corsi che vengono effettuati a bordo durante l'anno.

Proprio in una pausa tra un corso e l'altro la splendida imbarcazione, che il prossimo anno compirà 90 anni, si trova ad Ancona dove sarà visitabile anche dal pubblico.

Nella fascia orario 14:00-16:00 oggi, mercoledì 11 ottobre, l'accesso è riservato ad associazioni e delegazioni; dalle ore 16:00 alle ore 19:30 ai cittadini. Giovedì 12 ottobre le visite a bordo in orario 9:30-12:30 sono dedicate alle scolaresche; nella fascia 14:00-16:00 ad associazioni e delegazioni; 16:00-19:30 alla popolazione.

Il programma di venerdì 13 ottobre: visite a bordo nella fascia 9:30-11:30 dedicate alle scolaresche, 12:15-14:00 Lunch buffet per Autorità Militari e Civili locali; 14:30-19:00 accesso per i cittadini. La partenza della nave scuola avverrà sabato 14 ottobre alle ore 9:00. Nei pressi della Palinuro Vivaservizi ha predisposto anche un autobotte con acqua potabile a disposizione di quanti saranno in coda in attesa della visita.





