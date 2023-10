Con auricolari e smartphone all'esame per la patente, denunciato

Un 20enne pakistano impegnato nell'esame di teoria per la patente B di guida presso la Motorizzazione civile di Macerata, aveva con sé con auricolari bluetooth collegati ad uno smartphone per ricevere dall'esterno le risposte. Il giovane però è stato sorpreso e denunciato per truffa aggravata.

Il fatto è avvenuto la scorsa settimana durante una sessione d'esame e il 20enne era riuscito nell'intento di rispondere in modo corretto a tutte le domande del test. Il suo comportamento aveva però destato sospetto tanto da indurre un funzionario della Motorizzazione a segnalare la questione ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari sono intervenuti durante l'esame e hanno sorpreso il 20enne che, con un telefono collegato ad un auricolare bluetooth, stava ricevendo da un complice all'esterno esterno le risposte al test.

Il ragazzo ha tentato di negare l'evidenza ma i carabinieri hanno eseguito le verifiche del caso e trovato addosso all'uomo l'auricolare collegato con il telefono, ritirato in precedenza dall'ispettore della motorizzazione. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Il 20enne è ora indagato dalla Procura di Macerata per truffa aggravata ai danni dello Stato.



