Alcolici a minori, stop temporaneo a terzo locale in 7 giorni

Chiusura temporanea del terzo locale del centro di Ancona in una settimana per vendita di alcolici a minorenni. L'ennesimo provvedimento del Questore Cesare Capocasa è scattato dopo i controlli effettuati durante la notte bianca: ai sensi dell'art.100 Tulps, chiuso per 15 giorni un locale in via Gramsci vicino a Piazza del Plebiscito.

La chiusura è dovuta al fatto che il titolare del locale, la serata della notte bianca, ha somministrato bevande alcoliche a due ragazze 16enni.

L'esercente è stato sanzionato con due verbali da 333 euro.

Il Questore nella pianificazione dei controlli ai pubblici esercizi ha tenuto conto del fenomeno, sempre più in crescita, dell'uso e abuso di alcol nella fascia dei minorenni.

"I pubblici esercenti che gestiscono bar e ristoranti - ricorda la Questura - hanno l'obbligo giuridico di chiedere in visione un documento di identità nei casi in cui a la bevanda alcolica sia chiesta da un soggetto che per fattezze e caratteristiche somatiche faccia pensare che possa essere un minore. Vale la pena ricordare che le foto del documento sul cellulare, spesso modificate e contraffatte da apposite app, non hanno alcun valore giuridico".



