Successo per Scollinare, il festival del cinema artigianale

Buona la prima per Scollinare Film Festival, la kermesse dedicata alla dimensione artigianale del cinema, ideata dal regista Damiano Giacomelli e dallo sceneggiatore Leonardo Accattoli con la partecipazione di Maurizio Petrini, che si è appena conclusa a Pollenza (Macerata).

Nella densa tre giorni organizzata dall'associazione Officine Mattòli, con istituzioni e associazioni del territorio (compresa la Pro Loco) ed enti del territorio e la supervisione artistica di YUK! film e Dibbuk Produzioni, tante le persone che hanno animato il borgo storico di Pollenza partecipando alle numerose attività. Il format della manifestazione ha offerto al pubblico la possibilità di avvicinarsi all'universo cinematografico con proiezioni, incontri, laboratori, al dispositivo tecnico e narrativo del cinema.

"La prima edizione di Scollinare Film Festival ha registrato un bilancio molto positivo in termini di numeri e di efficacia della programmazione, sicuramente al di sopra delle aspettative - dicono gli ideatori -. Per le proiezioni di prima serata il chiostro, per l'occasione trasformato in un cinema, è sempre stato al completo e gli eventi in piazza hanno richiamato tante persone, grazie anche alla sinergia con la Pro Loco e le attività locali". Tra gli appuntamenti, il concerto dei Bud Spencer Blues Explosion, l'esperienza unica del Cinema Circus, che ha ricreato un set all'aperto al quale oltre cinquanta curiosi hanno potuto partecipare, sperimentando i mestieri del cinema sotto la guida di tutor professionisti, fino agli incontri come quelli con il regista Gianni Di Gregorio e l'attore Giorgio Colangeli.

Colpiti dalla "composizione variegata di questo primo pubblico di Scollinare Film Festival" gli idewtori parlano di "una nuova comunità che in parte ci aspettavamo, perché ben rappresenta il crescente fermento dell'ultimo decennio per l'audiovisivo nelle Marche. In parte però ci ha sorpreso la trasversalità e la dimensione popolare dell'adesione". Elementi su cui riflettere per "una possibile seconda edizione, in linea con lo spirito di questo esordio".



