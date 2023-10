Ricci, 'Regione timida, promuovere di più Pesaro2024'

"Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 è un'opportunità non solo per Pesaro ma per tutto il territorio marchigiano. Chiedo di promuoverla di più, in particolare alla regione Marche, che è ancora troppo timida". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha espresso questo auspicio durante gli Stati generali del Turismo a Pesaro nella sede di Alpitour World, davanti ad una platea di operatori economici e turistici.

In video collegamento il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha ricordato i numeri di Procida Capitale della Cultura 2022, cui è seguito "un risultato straordinario, un boom turistico inimmaginabile", su cui la Regione aveva investito circa "15 milioni di euro", con interventi anche sui "sistemi di trasporto" verso e nell'isola, "investimenti nella cultura, supporto a imprese culturali, interventi strutturali per valorizzare e restaurare beni storici, sull'arredo urbano" e di "miglioramento complessivo del territorio". "Senza polemica", Ricci ha parlato di risorse con il Comune di Pesaro che "investirà 4,3 milioni": "non pretendo l'atteggiamento di De Luca - ha chiosato il sindaco sul milioni di fondi previsti dalla Regione -, solo 500mila euro stanziati, aspettiamo altri 500mila euro. Ma soprattutto non vedo la Regione promuovere Pesaro2024: la visibilità su Pesaro l'abbiamo ma è un'opportunità" per tutte le le Marche.

"Se vogliamo ottimizzare gli sforzi bisogna che Pesaro 2024 diventi la medaglia al petto che la Regione si porta nei prossimi mesi"; "più sarà ricco il budget, più ricchi saranno comunicazione e programma". Una stretta collaborazione tra Atim (Azienda della Regione per il Turismo e l'Internazionalizzazione) e Pesaro2024, è stata ribadita sul palco dal direttore Marco Bruschini che ha ricordato come il 12 ottobre verrà presentata Pesaro2024 al Ttg - Travel Experience, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, per "parlare ai professionisti del settore".

Bruschini ha sottolineato il successo del brand unico "Let's Marche" e ribadito per la regione "una nuova immagine, una nuova forza e strategia: un punto di arrivo Pesaro Capitale della Cultura e punto di partenza Pesaro Capitale della Cultura".





