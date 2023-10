Portonovo al centro progettazione nuovi investimenti Iti

Il Comune di Ancona ha predisposto il piano degli obiettivi per l'attuazione di una strategia territoriale di sviluppo sostenibile incentrata sull'Eco-Cluster di Portonovo. Il piano si pone all'interno del Por Fesr Marche 2021-2027, che ha individuato cinque aree urbane composte dal Comune capoluogo di provincia con funzione di capofila e da altre città cintura e intermedie, nelle quali saranno realizzate strategie territoriali da attuarsi nella forma di Investimenti territoriali integrati (Iti).

"Ancona - spiega il sindaco Daniele Silvetti che oggi ha presentato in giunta la delibera per la ratifica degli obiettivi specifici e per la costituzione dell'ufficio/gruppo di lavoro integrato - ha un ruolo determinante in questa progettualità, non solo per la centralità della baia di Portonovo in termini di valorizzazione ambientale e turistica, ma anche e soprattutto per la creazione di un reale e strutturato sistema di governance condivisa". Gli obiettivi specifici della proposta sono l'implementazione di percorsi e servizi sostenibili dal punto di vista ambientale, il recupero e riqualificazione della ex colonia estiva dei Mutilatini con fini di ricettività turistica, con il coinvolgimento attivo del Parco del Conero; l'attivazione di spazi hub diffusi in tutti i Comuni del Parco che costituiscono l'area urbana per il potenziamento e sviluppo del brand turistico "Conero", coinvolgendo i molteplici attori territoriali interessati (Ente Parco, Soprintendenza, Comune di Camerano, Comune di Sirolo, Comune di Numana). Il finanziamento previsto per ciascuna strategia territoriale approvata è di 5 milioni e 600mila euro.

La bozza di strategia territoriale dell'ITI Urbano di Ancona è stata richiesta dalla Regione Marche.



