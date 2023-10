Pesaro2024: Riitano, 'effetti sviluppo immediati e nel tempo'

Procida nell'anno di Capitale Italiana della Cultura 2022 ha fatto segnare il "+140% di presenze turistiche, senza considerare l'attività diportistica", l'"effetto nomina nel 2021" portò un "+39% per le imprese del settore" e la comunicazione attraverso un "budget di poco meno di 700mila euro" generò "3 miliardi di persone in contatto con l'evento attraverso i media tradizionali" per un "valore economico di 34 milioni di euro". Premesse positive per le opportunità a portata di mano di Pesaro e delle Marche di cui ha parlato, agli Stati generali del Turismo a Pesaro, Agostino Riitano, direttore di Procida2022, supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura e ora direttore artistico di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, definito il "mago che fa vincere le città, il Maradona delle Capitali".

Il direttore artistico ha ricordato che i progetti "generano visioni e prospettive" e che "serve grande capacità amministrativa per realizzarli". Il lavoro per Matera e per Procida si sta facendo anche per Pesaro, ha sottolineato, ribadendo che la "Capitale italiana della Cultura può generare immediato sviluppo, ma gli effetti di un buon lavoro si registrano in tempi medio lunghi". Per Procida il fortunato slogan fu "La cultura non isola" con risonanza anche dal palco di Sanremo nel periodo della pandemia da Covid-19; per Pesaro "lanciamo 'La natura della cultura, fortemente risonante - ha detto Riitano -: tutte le sfide del prossimo futuro ragionano sulla nostra relazione con la natura. Probabilmente è finito il tempo di antropocentrismo estremo, dobbiamo ripensare le nostre relazioni con la natura. Nel nostro programma culturale faremo questo - ha annunciato Riitano - useremo l'arte e i linguaggi della comunicazione sociale per esplorare e proporre al pubblico nazionale e internazionale tutte quelle riflessioni sulla natura della cultura, ovvero le relazione tra natura, arte e tecnologia".

Tra le anticipazioni di emozioni da vivere a Pesaro2024, Riitano ha annunciato che il Parco Miralfiore ospiterà, per la prima volta in Italia, la performance internazionale Spark: voleranno in aria migliaia di scintille luminose biodegradabili per parlare di sostenibilità ambientale, "recuperando la metafora delle lucciole simbolo d'equilibrio ambientale, ma foriere di immaginazione".



