Mattarella e CaterCapodanno per Pesaro Capitale Cultura 2024

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire il 20 gennaio le manifestazioni dell'anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Ma l'anno sarà inaugurato nella notte tra il 31 dicembre 2023 e il primo gennaio 2024 dal Capodanno in diretta di Rai Radio 2, il "CaterCapodanno". Lo ha annunciato la direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala, durante gli Stati generali del turismo a Pesaro, in cui sono state fornite alcune anticipazioni del programma di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 ad una platea di operatori turistici ed economici.

Tra la iniziative previste per il 2024 una sfera tecnologica, "la sfera della vita, ma anche un simbolo del pianeta da salvare" ha spiegato il sindaco Matteo Ricci, ricordando il titolo del dossier di Pesaro capitale "La natura della cultura".

La sfera, 4 metri di diametro, sarà collocata in piazza del Popolo e interagirà con il pubblico e lo metterà in collegamento con altre parti del mondo. Tra gli altri appuntamenti un concerto di Claudio Baglioni a gennaio, i Pinguini Tattici Nucleari ad aprile, mese in cui si terrà anche il Kum! Festival di Massimo Recalcati. Il programma completo verrà presentato in un grande evento, "non una semplice conferenza stampa" a Roma alla fine di novembre. In calendario anche varie mostre, tra cui una su Arnaldo Pomodoro e una su Federico Barocci, l'inaugurazione dell'auditorium Scavolini, l'ex palasport nel centro città il 29 aprile, giorno del compleanno di Rossini, una edizione del Rossini Opera Festival più ricca e più lunga di 4 giorni.

Per il sindaco, il 2024 sarà "un'occasione storica, non solo per la città, ma anche per tutte le Marche. Piuttosto mi sembra che la Regione sia piuttosto timida nel promuovere Pesaro capitale Italiana della Cultura, che dovrebbe esere un medaglia da appuntarsi al petto". E in tema di Regione, che ha annunciato un contributo di un milione di euro e finora ne ha stanziato la metà, "aspettiamo anche l'altro mezzo milione in sede di assestamento di bilancio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA