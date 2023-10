Kimono (Sofia Tornambene) vince 15/a edizione di New York canta

La cantautrice di Civitanova Marche (Macerata) Sofia Tornambene in arte Kimono ha vinto 15/a edizione di "New York canta", il festival della musica italiana a New York. La già vincitrice del XIII X Factor si è esibita ieri presso l'Oceana Theater di Brooklyn, trionfando tra i 12 finalisti, presentando per la prima volta live il suo ultimo brano "In ostaggio", in rotazione radiofonica da venerdì 6 ottobre.

"In ostaggio", suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani, ha come protagonista assoluta la voce eterea di Kimono, accompagnata da sonorità elettropop e indie pop che si fondono a loro volta con un bouncy groove che rende l'atmosfera tra chitarre e synth sempre più accattivante lasciando spazio ad un'interpretazione onirica. "Sono davvero felice di aver raggiunto questo traguardo e di aver portato una parte di me nella Grande Mela - afferma Kimono -. New York è un'infinita fonte di ispirazione, e questa avventura mi ha regalato una carica di energia, stimoli e nuove sfide che non avrei mai immaginato. Sono davvero grata per tutto ciò che ho vissuto qui".

New York canta è il primo e unico Festival internazionale che offre esperienze formative, lavorative ed importante visibilità a giovani che vogliono far conoscere il proprio talento nel mondo della musica.

Kimono, 21 anni, ha partecipato a partecipato a Sanremo Young, nel 2019, classificandosi al terzo posto. Sempre nel 2019 con il brano "A domani per sempre", scritto a 14 anni, vince la tredicesima edizione di X Factor. Dopo la vittoria firma un contratto con Sony Music e si trasferisce a Milano. Nel 2020 esce il suo secondo singolo "Ruota Panoramica" e pubblica un progetto acustico di tre brani registrati presso gli RCA Studio Sessions ("Tra l'asfalto e le nuvole", "Finali imprevisti", "Fiori viola"). Inizia una collaborazione con Maestro e a fine 2020 esce il singolo "Solo" seguito dal primo EP "Dance Mania: Stereo Love" contenente i brani: "Aria", "Bene Così", "Eco", "L'impossibile", "My love", "Weekend", "Nell'Universo"). Nel 2023 esce il suo singolo "Tempesta".



