Incendio sterpaglie e alberi a Castelplanio divora 10 ettari

Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio in zona Monte Adamo nel Comune di Castelplanio (Ancona): le fiamme hanno divorato circa 10 ettari di terreno e sterpaglie, interessando anche alcuni alberi di alto fusto. I vigili del fuoco, con quattro squadre provenienti da Jesi Arcevia e Ancona, stanno intervenendo dalle 16.40. Sul posto anche autobotti e mezzi 4x4. I pompieri sono riusciti ad arginare l'incendio prima che potesse interessare le abitazioni nelle vicinanze. Ora le fiamme sono in fase di spegnimento. Per la bonifica della zona interessata sta giungendo sul posto squadra dei vigili del fuoco volontari di Apiro. In queste ore vigili del fuoco anche in frazione Montegranale di Jesi per un altro incendio in una zona di campagna.

Nel pomeriggio, questa volta a Gualdo nel Maceratese, altro intervento dei pompieri per un incidente che ha coinvolto un trattore che trasportava botti: il conducente del mezzo è rimasto ferito ad un arto inferiore ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le cure del caso.



