Geologi, a rischio 55 milioni per prevenzione senza cartografia

"L'Italia rischia di perdere 55 milioni di euro fondamentali per la prevenzione". A lanciare l'allarme è il presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche, Piero Farabollini che, tra il 2018 e il 2020, è stato commissario per la Ricostruzione post sisma nel Centro Italia.

"Siamo disponibili a dare il nostro contributo per preparare la cartografia geologica regionale (Carg), uno strumento fondamentale di prevenzione e di conoscenza del territorio", afferma Farabollini in occasione del 9 ottobre, Giornata dedicata alla memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.

"Oggi, infatti, il nostro Paese rischia di perdere i 55 milioni di euro stanziati dal governo proprio a questo scopo perché, in province e regioni, - riferisce il presidente dell'Ordine Geologi Marche - spesso mancano i professionisti per realizzare la cartografia. Eppure dovrebbe essere una priorità assoluta del nostro Paese, e lo ribadiamo in questa giornata. Il Carg contiene infatti le informazioni geologiche e geomorfologiche del territorio a scala generale: se fosse esistita all'epoca, ad esempio, si sarebbe evitato di costruire all'interno di crateri vulcanici a Pozzuoli o ai Campi Flegrei, ma si potrebbero fare molti altri esempi. La cartografia Carg è demandata a Ispra, - prosegue - e proprio quest'ultima dovrebbe pensare a una seria programmazione per evitare che nel 2025 il governo, qualora non fossero stati utilizzati i fondi, li riutilizzi per altri scopi".

"Di certo i marchigiani hanno sperimentato sulla loro pelle le conseguenze di una mancata prevenzione. - scrive ancora Farabollini - Ed è per questo che siamo in prima fila per dare una mano, offrendo le nostre competenze per metterle al servizio della comunità. Se i Servizi geologici regionali e provinciali, così come le Università, mancano di personale adeguato, auspichiamo che possa partire una collaborazione con il Consiglio nazionale dei Geologi e gli Ordini regionali per produrre al più presto la cartografia. Lo stanziamento di questi 55 milioni di euro è un'occasione da non perdere. - conclude - Facciamo che questa giornata nazionale sia un punto di partenza per evitare altre vittime innocenti".



