19enne scomparsa da un mese, ritrovata in buone condizioni

Ritrovata dai carabinieri a Civitanova Marche (Macerata), durante i vari servizi di prevenzione e repressione dei reati, una ragazza 19enne, della provincia di Matera, della quale i genitori avevano denunciato la scomparsa agli inizi di settembre scorso.

L'hanno individuata domenica pomeriggio i militari della Compagnia di Civitanova Marche: da circa un mese la giovane si era allontanata da casa e non aveva più dato notizie ai propri congiunti.

I carabinieri hanno accompagnato la ragazza in ospedale affinché fosse verificato il suo stato di salute e, dopo essersi accertati che la giovane stesse bene, ne hanno assicurato il ricongiungimento con la madre. La donna, avuta notizia del ritrovamento della figlia, si è prontamente prodigata per raggiungerla.



