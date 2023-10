Segnalati 2 nuotatori in difficoltà, ricerche a Porto Recanati

Ricerche per tutto il pomeriggio nello specchio di mare davanti a Porto Recanati (Macerata) e sulla spiaggia dopo la segnalazione di due nuotatori in difficoltà davanti all'ex capannone Montecatini, giunta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Una seconda segnalazione però ha indicato che in acqua c'erano due persone, che si stavano chiamando, senza problemi particolari.

Ad ogni modo la zona è stata perlustrata via mare, da sud in direzione nord da una motovedetta Sar della Guardia costiera, da un gommone dei vigili del fuoco e dai sommozzatori, sempre dei vigili del fuoco, che hanno scandagliato il fondale.

Contemporaneamente c'è stato un sopralluogo da parte di pattuglie della Guardia costiera e dei carabinieri sulla spiaggi, dove però non sono stati trivati zaini, asciugamani o altri effetti personali abbandonati. Non sono giunte infine segnalazioni di persone scomparse o non rientrate a casa.

Le ricerche sono state interrotte al calare del buio. Ma tutte le sale operative sono allertate, fanno sapere dall'Ufficio Circondariale Marittimo, per eventuali denunce di scomparsa. I due nuotatori per altro sarebbero frequentatori abituali della spiaggia, anche se nessuno dei testimoni sentiti ha saputo indicarne i nomi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA