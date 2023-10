San Severino festeggia il ritorno di Bonaventura in azzurro

San Severino Marche festeggia il ritorno in azzurro del calciatore settempedano Giacomo "Jack" Bonaventura. "Oggi il cielo per noi è un po' più azzurro", scrive la sindaca Rosa Piermattei dopo che il ct Luciano Spalletti ha convocazione in Nazionale Bonaventura, da tre anni assente dalla rosa dei convocati ufficiali.

"L'ultima chiamata di Bonaventura in campo con gli Azzurri fu al Franchi contro la Moldavia e la partita finì 6-0. - ricorda il Comune - Spalletti per lui ha voluto raddoppiare: il nome di Jack figura, infatti, tra i convocati dei due prossimi incontri della Nazionale italiana che il 14 ottobre affronterà il Malta e il 17 ottobre l'Inghilterra nelle due gare valide per le qualificazioni a Euro 2024".

"Giacomo è legatissimo a San Severino Marche e, per noi, che indossi la maglia della Nazionale è davvero un grande orgoglio.

Faremo il tifo per lui come sempre - conclude la sindaca - ma questa è un'occasione davvero speciale ed è un'occasione doppia.

Mi sento di augurargli un bentornato e un grande in bocca al lupo a nome di tutti i settempedani".



