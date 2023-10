Pd Marche, 'giunta impegnata solo in poltrone e beghe partiti'

"Un governo regionale impegnato solo a occupare poltrone e risolvere le beghe dei partiti". Lo scrive il Pd delle Marche che "esprime sgomento per la farsa che sta occupando tutte le energie della maggioranza che governa la nostra regione.

È innegabile - attacca il Partito democratico - che, nonostante la Lega abbia raggiunto in Consiglio regionale una posizione di superiorità numerica rispetto a Fratelli d'Italia, la decisione di riconfermare gli stessi assessori dimostra chiaramente una sudditanza e un'obbedienza assoluta a FdI. Questa scelta mette in discussione l'indipendenza e la capacità decisionale della stessa giunta".

"Inoltre, il fatto che la Lega abbia ammesso apertamente il fallimento della giunta regionale nella sanità chiedendo la sostituzione dell'Assessore Saltamartini, - prosegue il Pd Marche - è emblematico dell'incapacità dell'attuale amministrazione regionale di gestire le sfide cruciali per il benessere dei cittadini marchigiani. La salute pubblica è una questione troppo seria per essere trattata come merce di scambio tra partiti, e il presidente Acquaroli sembra aver abdicato alle proprie responsabilità". "Non rimarremo di certo stupiti se tutta questa finta manovra porterà nei prossimi giorni - scrivono i dem - all'invenzione di uno strapuntino per qualcuno rimasto senza incarico, con i soldi dei marchigiani".

"Il Pd ritiene che le Marche richiedano una guida autonoma e competente, che ponga al centro degli interessi la comunità regionale, anziché obbedire a esigenze partitiche. - conclude il Pd Marche - Continueremo a seguire attentamente il lavoro dell'attuale giunta e a difendere gli interessi dei cittadini marchigiani, che meritano senza dubbio un governo più responsabile e impegnato".



