Lega rinnova fiducia ad assessori Biondi, Antonini, Saltamartini

"I consiglieri regionali del gruppo Lega Marche rinnovano la propria fiducia al vicepresidente e assessore Filippo Saltamartini e agli assessori Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi". Lo fa sapere in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Renzo Marinelli a nome di tutto il Gruppo.

"Nella volontà di imprimere ulteriore slancio all'azione di governo, sono state avviate interlocuzioni con i rappresentanti delle istituzioni civili e politiche, delle associazioni datoriali e sindacali, della dirigenza e della stessa assise regionale, - prosegue Marinelli - che hanno confermato, anche a mezzo stampa, l'apprezzamento per il lavoro svolto e la necessità strategica della conferma degli interlocutori di progettualità fondamentali per la stabilità e lo sviluppo del tessuto sociale ed economico delle Marche".

"Riteniamo pertanto conclusa una verifica compatibile con il bilancio dei tre anni di mandato della maggioranza regionale, - informa il Gruppo della Lega - pronti a continuare con l'impegno e lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rappresentanti della Lega in Consiglio e in Giunta regionale, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai marchigiani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA