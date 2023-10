Lega Marche, "ci rimettiamo a decisioni segreteria federale"

"La Lega Marche per Salvini Premier è unita e compatta e si rimette totalmente alle decisioni della segreteria federale. Uniti nel nostro obiettivo comune di servire la Regione , continueremo a lavorare instancabilmente per un futuro migliore per le Marche". Lo scrivono in una nota, in relazione alle fibrillazioni per la giunta regionale delle Marche con le ipotesi di rimpasto riguardanti alcuni assessori del Carroccio, la deputata e segretaria regionale della Lega Marche Giorgia Latini e il capogruppo Lega Marche in Consiglio regionale Renzo Marinelli.



