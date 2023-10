Forza Italia Marche, 'partito si rafforza verso congresso'

"Forza Italia si rafforza verso la stagione congressuale". Lo sottolinea il commissario regionale di Forza Italia Marche, il deputato azzurro, Responsabile dell'Organizzazione di Forza Italia e Commissario regionale Marche, Francesco Battistoni.. "Si è tenuto ieri il Coordinamento regionale di Forza Italia Marche, - riferisce - dove abbiamo discusso della campagna di tesseramento che si chiuderà il 31 ottobre e pianificato il nostro prossimo evento a Monza, dedicato agli eletti degli enti locali".

"Mi ritengo molto soddisfatto dei traguardi raggiunti - afferma Battistoni - e del lavoro della nostra squadra a partire da quello del sindaco di Ancona anche commissario di Forza Italia Silvetti, nella top ten dei sindaci più graditi d'Italia, così come del nostro assessore in Regione Aguzzi, del vice presidente del Consiglio regionale Pasqui, del nostro capogruppo in Regione Jessica Marcozzi, del sindaco di Civitanova Marche Ciarapica e di tutti i sindaci, commissari, coordinatori provinciali e militanti che ieri hanno apportato il loro importante contributo alla riunione per il coordinamento".

"Sono molto ottimista perché abbiamo una forte identità ben definita e stiamo lavorando per rafforzare la squadra che, nei giorni del tesseramento, ha già portato dei risultati inaspettati" aggiunge Battistoni. "Forza Italia - prosegue - è e si conferma un Partito forte e attrattivo. I sondaggi lo dimostrano e ciò è merito dello straordinario lavoro, della credibilità e serietà del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, che subito dopo il Premier Meloni continua a confermarsi il leader di partito più apprezzato dagli italiani".

"Si aprirà ora la campagna congressuale nelle Marche che porterà all'elezione dei coordinatori provinciali e all'elezione dei delegati al Congresso Nazionale. Questa è una delle grandi novità apportate allo Statuto e votate dal Consiglio Nazionale di Paestum, per un partito sempre più inclusivo e democratico"; "con la stagione congressuale - conclude Battistoni - gettiamo le basi per un futuro radioso di Forza Italia. Abbiamo dalla nostra parte la competenza, la serietà e una grande storia e su questo non temiamo rivali".



