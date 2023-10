Erap Marche, ad Ancona 611 interventi per realizzare 201 alloggi

"Nell'ultimo anno e mezzo il presidio di Ancona di Erap Marche ha varato 611 interventi di manutenzione del patrimonio pubblico nel comune di Ancona agevolati dall'utilizzo dei vari incentivi fiscali attivi". Lo fa sapere lo steso Ente regionale per l'abitazione pubblica.

"Con tali interventi è prevista complessivamente la realizzazione di 201 alloggi, di cui 180 provenienti da interventi di Nuova Costruzione e 21 da Riqualificazione degli esistenti. Inoltre - prosegue l'Erap Marche - è stato realizzato il recupero di 250 alloggi esistenti, la cui disponibilità ai fini dell'assegnazione è già stata comunicata". Per tali alloggi Erap "si aspetta un rapido completamento dell'iter di assegnazione. Con Delibera n. 63/2023 del 08/03/2023 del Consiglio di Amministrazione di Erap sono state destinate risorse per un importo pari a 5.680.000 euro, a valere sui fondi della 560/93 per l'acquisto di alloggi - edifici invenduti o da completare nel territorio comunale, da individuare con codesta Amministrazione.

"Ecco la sintesi dell'attività che Erap Marche con particolare riferimento al presidio provinciale di Ancona sta realizzando nella città di Ancona. - ha commentato il presidente di Erap Marche, Saturnino Di Ruscio - Tutto quanto di seguito illustrato e dettagliato è stato condiviso con l'amministrazione comunale di Ancona nel corso di un recente cordiale incontro con il sindaco Silvetti - ha aggiunto - nel quale abbiamo concordato periodici incontri di aggiornamento e condivisione da aggiungersi al normale raccordo tra i tecnici delle due amministrazioni per quanto di competenza".



