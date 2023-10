Torna in teatro La Tragedie de Carmen, 13 ottobre ad Ancona

Debutta il 13 ottobre prossimo al Teatro delle Muse di Ancona l'opera del 1981 La Tragédie de Carmen, ispirata alla Carmen di Bizet di cui riprende le arie principali, ma rielaborata nella trama, nel numero dei personaggi e nei passaggi musicali dal regista Peter Brook, assieme al compositore Marius Constant e al drammaturgo Jean-Claude Carrière.

Oggi il direttore artistico della stagione lirica anconetana Vincenzo De Vivo ha presentato il cast del nuovo allestimento della Fondazione Muse alla stampa. Sono i quattro giovani ma già affermati cantanti: Martiniana Antoine (Carmen), Diego Godoy (Don José), Gianluca Margheri (Escamillo) e Lucrezia Drei (Micaela), con l'aggiunta dell'attore Filippo Gonnella, che interpreta i tre ruoli parlati di Zuniga, Lillas Pastia e Garcia.

Le fonti letterarie de la Tragédie de Carmen sono le stesse della Carmen di Bizet presentata nel 1875 a Parigi, cioè la novella di Prosper Merimée pubblicata nel 1845 in cui l'avvenente zingara, già sposata, seduce il brigadiere don José, che diventa pluriomicida. Un racconto molto crudo, tanto che Bizet ne aveva edulcorato la trama troppo scandalosa per l'epoca, affidando la rielaborazione della vicenda al libretto di Henry Meilhac e Ludovic Halevy.

La Tragédie invece riprende il nocciolo della novella originale, ne modifica in parte la storia, sfronda tutte le parti corali e quelle del folclore spagnolo di Bizet, e crea un'opera da camera intima in un solo atto (anziché tre) con soli 15 orchestrali sui temi eterni dell'amore, della gelosia e del desiderio. Una novità assoluta e moderna, affidata per la produzione delle Muse alla regista e coreografa Francesca Lattuada, con la direzione dell'argentina Natalia Salinas, sul podio dell'Orchestra Sinfonica 'G. Rossini'.

Lattuada, assieme allo scenografo Lucio Diana che cura anche le luci, ambienta l'opera in uno spazio vuoto animato da specchi in cui Carmen incarna una sorta di figura archetipale e mitica in grado di dispensare amore e morte come una dea Kalì, i cui poteri si esternano sul palco grazie a due ballerine contorsioniste completamente nude (Lise Pauton ed Elodie Chan).

I costumi, ispirati ad un'estetica giapponese sono di Bruno Fatalot.



