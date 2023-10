Orte-Falconara: Macello, appalto entro l'anno per primo tratto

"Siamo in dirittura d'arrivo per la tratta Genga-Serra San Quirico, del raddoppio della ferrovia Orte Falconara, che rientra nel Pnrr, con un finanziamento di circa 600 milioni di euro (il finanziamento complessivo è di 1,3 miliardi anche per altre opere). Siamo in fase negoziale, entro l'anno appalteremo i lavori del primo tratto". Lo ha detto il commissario straordinario per la ferrovia Orte-Falconara, Vincenzo Macello, vice direttore generale di Rfi, che ha partecipato oggi ad Ancona al convegno "Infrastrutture di trasporto tra passato, presente e futuro", organizzato dalla Siiv (Società Italiana di Infrastrutture Viarie).

Per il tratto Genga-Serra San Qurico i lavori saranno ultimati "entro il 2026" in linea con i tempi del Pnrr, ha aggiunto. Macello ha ricordato l'importanza della Orte-Falconara, che "connette il versante adriatico con quello tirrenico, e collega Marche, Umbria e Lazio". Un progetto che parte da un protocollo del 2020 firmato dal Ministero delle Infrastrutture, Rfi e le tre Regioni interessate per "raggiungere due obiettivi: il primo è velocizzare la tratta, il secondo è aumentare la capacità di trasporto di passeggeri e soprattutto merci". "Per gli altri due tratti, la Pm228 Genga e Serra San Quirico-Casteplanio, che sono in progettazione di fattibilità tecnico economica - ha spiegato Macello - stiamo svolgendo l'iter per acquisire tutte le autorizzazioni del caso e procedere poi, una volta ricevuti i finanziamenti, anche per queste tratte alla gara di appalto".

"Questi sono un po' i principali interventi che riguardano la Orte-Falconara - ha detto ancora -. Andando più verso Roma abbiamo la Spoleto-Terni per la quale siamo in progettazione definitiva e che chiuderemo entro l'anno".



