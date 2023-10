Grazie a Coop Alleanza 3.0, nuovo elettrobisturi ad Aou Marche

Nuova dotazione tecnologica per la cura delle neoplasie ginecologiche delle pazienti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Grazie alla generosità dei soci di Coop Alleanza 3.0, che hanno donato oltre 15mila euro alla Fondazione Ospedale Salesi onlus, è stato acquistato un Laser Argon Bisturi per la Sod Clinica Ostetrica e Ginecologica. La somma è stata raccolta grazie all'opzione nel catalogo raccolta punti di destinare questi ultimi per sostenere la ricerca e la cura oncologiche: un euro ogni 50 punti raccolti.

Le consigliere di amministrazione Marche Nord e Marche Sud e Abruzzo di Coop Alleanza 3.0 Sabina Sartini e Meri Marziali hanno consegnato oggi alla Fondazione Salesi, guidata dalla presidente Cinzia Cocco, un assegno del valore simbolico di oltre 15mila euro, raccolti tra Marche e Abruzzo. Il Laser Argon Bisturi sarà impiegato per il trattamento delle pazienti con neoplasia ovarica e con altre neoplasie ginecologiche, sia in stadio avanzato di malattia che in recidiva. Secondo Marziali e Sartini, "questa iniziativa a supporto della ricerca e della cura oncologiche è uno dei modi in cui decliniamo il concetto di prenderci cura tutti insieme della collettività. E, così facendo, di costruire un futuro comune, passo dopo passo.

Per Andrea Ciavattini, direttore della Sod Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, le pazienti con neoplasie ginecologiche che si rivolgono alla Sod "hanno avuto un incremento di circa il 15-20%".

L'incidenza di queste patologie è in crescita e "in Italia l'incremento si attesta attorno al 2.4% per il cancro del corpo uterino e all'1.3% per il cancro dell'ovaio".

Il professore Stefano Giannubilo, associato di Ostetricia e Ginecologia dell'Università Politecnica delle Marche ha spiegato che "l'elettrobisturi Laser Argon, ultima generazione degli elettrocoagulatori, permette di intervenire chirurgicamente sulle neoplasie ginecologiche senza perdite di sangue e conservando la fertilità delle pazienti più giovani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA