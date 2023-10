Fridays for Future, ad Ancona un presidio e un concerto

Ad Ancona Fridays for Future ha scelto un presidio come protesta, in piazza Roma, iniziato alle 15.30, accompagnato da un concerto di gruppi musicali locali e non uno sciopero. Questo, hanno spiegato gli organizzatori, "per permettere a tutti di partecipare anche chi uno sciopero non può permetterselo".

"Oggi sono quasi 30 gradi - dice Arianna, portavoce dell'organizzazione - e basta questo per notare che c'è una crisi climatica. Siamo pieni di dati scientifici per dire che c'è un surriscaldamento della terra - aggiunge - e le azioni dell'uomo hanno influito. Chi subisce sono le fasce povere, quelle che vivono in zone inquinate e al sud del mondo, ma anche noi. Muoiono specie animali e altri proliferano, come dimostra l'invasione di granchio blu".

A livello locale i ragazzi di Fridays for Future chiedono chiusura della Raffineria Api di Falconara, misure per le esalazioni del porto dove anche stamattina si sentiva puzza di idrocarburi per un probabile sversamento. E ancora più soldi per il verde pubblico.

Una cinquantina i manifestanti che hanno esposto diversi cartelli: "Noi sporchi di fango, voi sporchi di sangue. La crisi climatica è sistemica". "L'oro nero ci divora. La nostra rabbia si rinnova". Tanti i passanti che si sono fermati ad ascoltare.

I presenti sono stati invitati ad intervenire e a dipingere su fogli il proprio disagio climatico. Sul posto anche la polizia per vigilare sull'ordine pubblici. La manifestazione si sta svolgendo pacificamente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA