A Macerata la medicina cinese in omaggio a padre Matteo Ricci

Un fine settimana all'insegna della medicina tradizionale cinese offerta ai cittadini di Macerata in omaggio a padre Matteo Ricci, il gesuita maceratese evangelizzatore della Cina. L'iniziativa "Best medical Services" si svolgerà in piazza Vittorio Veneto sabato 7 ottobre, dalle 15 alle 20, e domenica 8 ottobre, dalle 9 alle 18: verrà allestito un ospedale da campo con due ambulatori e uno spazio per accogliere i pazienti, a cura della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione Nazionale Italiana di Medicina Tradizionale Cinese e della Diocesi di Macerata. Un'équipe clinica composta da primari ospedalieri cinesi e italiani offrirà gratuitamente consulenza e prestazioni di medicina tradizionale cinese (tra cui l'agopuntura) ai cittadini maceratesi che vorranno usufruirne. L'iniziativa si svolge in concomitanza con l'anniversario della nascita di padre Matteo Ricci, il 6 ottobre 1552.



