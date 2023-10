A Jesi con l'Orto del Sorriso l'agricoltura è solidale

Si apre domani a Jesi il cantiere per la realizzazione di una Serra Solare all'interno dell'Orto del Sorriso, un progetto di agricoltura e inclusione sociale su 15 ettari di terreno, nato nel 2014 da un'idea della Parrocchia di San Giuseppe, sviluppato dalla Caritas jesina e dalla Cooperativa sociale Odos e poi evoluto in cooperativa sociale agricola nel 2019.

La Serra solare - spiegano gli organizzatori - sarà "un luogo che servirà per accogliere, condividere e sognare insieme nuove idee per il futuro", ed uno strumento che "amplificherà in modo significativo l'impatto dell'Orto del Sorriso sul territorio".

Al taglio del nastro saranno il vescovo Gerardo Rocconi, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e i rappresentanti di Fondazione Azimut che sostiene l'iniziativa. Per l'occasione, sarà allestita una mostra fotografica che ripercorre la storia dell'Orto del Sorriso, un laboratorio interattivo sulle api e uno gastronomico.

Nell'Orto del Sorriso, disoccupati, tirocinanti e soggetti svantaggiati costituiscono la forza lavoro e trovano una possibilità di inserimento professionale coltivando frutta e ortaggi a km 0 in 15 ettari di campagna jesina con terreni messi a disposizione dalla Diocesi e da privati cittadini in comodato d'uso .

Sostenuto nel primo triennio con 70mila euro provenienti dai fondi 8xmille alla Chiesa cattolica, questo progetto di agricoltura solidale coniuga la formazione e il recupero delle tradizioni contadine, grazie ad un percorso "sul campo", assicurato dal coinvolgimento degli anziani esperti che condividono il proprio "sapere contadino" con le nuove generazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA