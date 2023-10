Tir carico di ferro si ribalta in rotatoria a San Benedetto

Il ribaltamento di un tir carico di ferro ha provocato la chiusura della rotatoria di via Pasubio a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) che immette lungo l'Ascoli-Mare e al casello autostradale dell'A14. Ferito in maniera non grave l'autista del mezzo pesante, estratto dal mezzo ribaltato da alcuni automobilisti di passaggio. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e sta causando seri problemi alla circolazione viaria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il paziente ferito all'ospedale Madonna del Soccorso, i vigili del fuoco, polizia stradale e polizia locale.

Nelle vicinanze, già stamattina, si era verificato un altro incidente simile con un camion che, affrontando la curva al termine della superstrada, aveva perso il carico di cassoni contenenti centinaia di zucche.



