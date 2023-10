Ricci (Pd), per gestire immigrazione aumentare i flussi regolari

"Gestire l'immigrazione in maniera strutturale, aumentando i flussi regolari". Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, presidente di Ali-Autonomie, ospite della trasmissione Coffee Break in onda su la7.

"La destra ha cavalcato le paure degli italiani con i suoi slogan per dieci anni: - ha affermato Ricci - blocco navale e respingimenti. La sinistra ha messo al primo posto l'accoglienza. Minniti ha provato a fare accordi con i Paesi del Nord Africa e ha avviato l'accoglienza diffusa. Ma, mentre l'accoglienza ha funzionato, - ha aggiunto l'esponente dem - gli accordi sono stati disattesi e si sono creati problemi di rispetto dei diritti umani". "Bisogna, pertanto, essere pragmatici: non c'è nessuna invasione. - ha concluso - Bisogna uscire dalla logica dell'emergenza: parliamo di flussi migratori strutturali, che vanno gestiti in modo strutturale, aumentando i flussi legali e l'accoglienza diffusa".



