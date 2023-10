Giornate Fai Autunno, aperti nelle Marche 47 siti in 28 località

Palazzi antichi, ville, chiese, giardini, musei, ma anche itinerari naturalistici, borghi storici, luoghi insoliti e sconosciuti, archeologia industriale e artigianale. Sono queste alcune delle 47 proposte di visita, distribuite in 28 località, offerte il 14 e 15 ottobre prossimo nelle Marche dalle Giornate Fai d'Autunno, in cui ogni bene normalmente non visibile al pubblico mostra non solo la sua bellezza, ma narra anche la storia di chi li l'ha creato e abitato. L'iniziativa, giunta alla sua 12/a edizione, è stata illustrata oggi a Palazzo delle Marche di Ancona dal presidente del Fai Marche Alessandra Stipa e da quello del Consiglio regionale Marche Dino Latini che assieme alla Giunta ne sostiene le attività.

Tra i beni aperti a cura dei volontari Fai: un migliaio nella regione più 350 giovani 'ciceroni' delle scuole che faranno da guida, ci sono anche luoghi legati all'istruzione e alla ricerca come il Fano Marina Center per lo studio della biodiversità marina o il Gabinetto di Fisica del Collegio Raffaello dell'Università di Urbino, assieme al Museo dei Gessi di Palazzo Albani e all'Orto Botanico.

Ad Ancona poi la Mole Vanvitelliana con la Marciaroda raccontano non solo l'architettura, ma anche la vita di Vanvitelli, come dalla Torre di Portonovo emerge la romantica figura del suo antico proprietario Lauro De Bosis, scrittore, poeta e aviatore. Tra i luoghi sorprendenti: il Parco storico Seghetti Panichi a Castel di Lama (Ascoli Piceno), Palazzo Cortesi a Macerata, dai cui ultimi restauri sono emersi documenti dei moti carbonari del 1831, e il Borgo di Torre di Palme a Fermo.

"Un patrimonio enorme - ha detto Stipa - che il Fai dalla sua nascita nel 1975 ha contribuito non solo a salvare con i suoi 75 beni ufficiali, ma anche a valorizzare e condividere grazie ai suoi 365 presidi territoriali nazionali, diventando un vero e proprio modello di gestione del patrimonio culturale e un centro di ricerca storica che da vita a sempre nuove scoperte".

Un parere condiviso da Latini per il quale "le Giornate Fai servono a sollecitare per chi vi partecipa un senso di comunità e di responsabilità per il nostro patrimonio". Info www.giornatefai.it



