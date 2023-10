Completato montaggio del ponte ciclopedonale sull'Ete

Tra Fermo e Porto San Giorgio completato il montaggio del ponte ciclopedonale sul fiume Ete: il primo già realizzato della Ciclovia adriatica". Lo riferisce il Comune di Fermo. Il ponte si staglia in tutta la sua imponenza, da qualche giorno è anche visibile da lontano e dall'autostrada. Dunque completato il montaggio, che ha visto all'opera due ditte di Teramo, del ponte ciclopedonale sull'Ete con i suoi archi, i 55 metri di lunghezza del solo impalcato, i 6 metri di larghezza.

"L'opera non è ancora finita, mancano basamento, fondo, illuminazione, collaudi e finiture, però la parte più difficile è fatta - ha precisato il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro - e si può capire come sia stato complicato produrre in officina, assemblare, zincare e verniciare strutture così imponenti, opera che non ha similitudini nelle Marche ed è finanziata con un bando sulla Ciclovia Adriatica che i Comuni di Fermo e Porto San Giorgio sono riusciti ad aggiudicarsi. Un'opera che sarà importante per lo sviluppo di entrambi i Comuni e questo ci rende veramente orgogliosi".

L'opera "testimonia la comune volontà espressa da Fermo e di Porto San Giorgio di attuare un sistema di mobilità sostenibile da svilupparsi lungo l'asse costiero a confine dei due Comuni, realizzando un ponte pedonale e ciclabile in corrispondenza della foce dell'Ete Vivo".

"Ho visto la genesi di quest'opera dall'inizio, ai tempi in cui ero assessore ai lavori pubblici - ha commentato il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini - e vederla che sta per concludersi e realizzarsi nella sua interezza desta anche orgoglio".



