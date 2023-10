Colonello Caglioti nuovo comandante polizia locale Ancona

Il tenente colonnello Marco Ivano Caglioti, 61 anni, è il nuovo comandante della polizia locale di Ancona. L'annuncio del sindaco Daniele Silvetti dopo la firma del decreto di nomina preceduto dalle fasi concorsuali dalle quali è scaturita una cinquina di candidati da 37 domande complessive iniziali. Al termine delle valutazioni, da parte del sindaco e del vice Giovanni Zinni, ha prevalso la linea della soluzione interna invece che un nuovo comandante proveniente da altre città o addirittura da fuori regione.

Dunque ben oltre dopo 100 giorni l'uscita di Liliana Rovaldi, è Caglioti il successore. Il tenente colonnello vanta una lunga carriera dentro il comando dei vigili di Ancona culminata con la guida della sezione di Polizia giudiziaria del Corpo. Tra le indagini principali seguite da Caglioti quella denominata 'Ghost Jobs' riguardante casi di corruzione all'interno del Comune che avevano portato alla condanna di un ormai ex geometra comunale e molto scompiglio all'interno degli uffici. In seguito i rapporti tra Caglioti e l'amministrazione si erano deteriorati e era stato finito in un angolo. Ora invece, dopo l'avvento della nuova amministrazione, il tenente colonnello guiderà la polizia locale di Ancona.



