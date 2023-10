Via libera dall'Eurocamera allo stanziamento di 20,9 milioni di euro all'Italia per i danni causati dall'alluvione del settembre 2022 nelle Marche. La decisione, adottata con 593 voti a favore, 11 voti contrari e 22 astenuti, arriva a Strasburgo con l'approvazione totale di quasi 455 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà dell'Ue a seguito delle recenti catastrofi naturali in Italia, Romania e Turchia.



