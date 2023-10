Contucci prima in graduatoria per Pronto soccorso Torrette

Susanna Contucci è la prima in graduatoria nel concorso per il nuovo direttore del Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ad Ancona. Contucci ha retto il reparto, rimasto senza direttore, come facente funzioni negli ultimi anni.

Secondo classificato è il primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Macerata Emanuele Rossi. Il nuovo direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Armando Gozzini aveva deciso di riaprire i termini del concorso, a cui hanno partecipato cinque candidati. La graduatoria è stata pubblicata. Ora bisogna attendere 15 giorni per eventuali ricorsi.



