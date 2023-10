Cinque città in rete per celebrare Bartolini, incisore e poeta

Cinque città delle Marche si mettono in rete per celebrare con una serie di eventi il 60/o anniversario della morte di Luigi Bartolini (Cupramontana 1892- Roma 1963), artista poliedrico, incisore, poeta e scrittore ("Ladri di biciclette). In programma tra il 2023 e il 2024 due mostre, conferenze e incontri.

"L'anniversario è l'occasione per ricordare uno dei figli illustri delle Marche - spiega l'assessore alla Cultura Chiara Biondi - considerato, insieme a Giorgio Morandi e Giuseppe Viviani, tra i maggiori incisori italiani del Novecento. È poi l'autore del romanzo 'Ladri di biciclette' che ha offerto a Vittorio De Sica lo spunto per l'omonimo film del 1948".

Le città coinvolte sono legate a vario titolo a Bartolini: quella natale, Cupramontana, poi Camerino, Osimo e Macerata (capofila del progetto) dove visse e insegnò disegno alle scuole superiori, Urbino, capitale dell'incisione. "Lavorando in rete - spiega Biondi - abbiamo organizzato una serie di eventi che vogliono ridare 'la vita a Bartolini, ben oltre l'effimera fugacità della fama', come ha ben visto Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, da cui è nata l'idea accolta con entusiasmo dalla Regione Marche". Sgarbi presiede anche un comitato di studio, sostenuto da Luciana Bartolini, figlia dell'artista.

Gli eventi clou sono due mostre, una a Macerata dal 28 ottobre 2023 al 7 aprile 2024 a Palazzo Buonaccorsi, "Luigi Bartolini. Attraverso il colore" con una cinquantina di opere, a cura di Manuel Carrera, e una Urbino, dal 30 novembre 2023 al primo aprile 2024, nelle Sale del Castellare 'Al vivo nero: segni come poesia. Luigi Bartolini incisore' a cura di Luca Cesari e Alessandro Tosi.

Prima ci sono altri tre appuntamenti: il 7 ottobre una conferenza a Osimo: "La poesia di Luigi Bartolini in relazione con le esperienze poetiche contemporanee' con Francesca Bernardini, già docente di Letteratura italiana presso l'Università 'La Sapienza' di Roma, una tavola rotonda a Cupramontana il 15 ottobre, con Vittorio Sgarbi, e un'altra conferenza a Camerino il 25 ottobre relatore Francesco Maria Orsolini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA