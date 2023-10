Cgil Marche, 'sempre più verso la precarietà del lavoro'

Si assume e si licenzia di meno nelle Marche. Nei primi sei mesi del 2023 le aziende marchigiane hanno assunto 119.444 persone (-5% rispetto allo stesso periodo del 2022). Rispetto allo scorso anno la diminuzione ha interessato tutte le tipologie contrattuali ad eccezione degli stagionali (+0,8%). Nello stesso periodo le cessazioni dei rapporti di lavoro sono state 84.644 (-5,3% rispetto al 2022).

Il saldo assunzioni-cessazioni risulta positivo nel complesso (+34.800) per le singole tipologie contrattuali, ad però del tempo indeterminato.

Questo secondo i dati dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps, elaborati dall'Ires Cgil Marche. Sul totale delle nuove assunzioni, quelle a tempo indeterminato sono una quota molto ridotta: 11,2%, terz'ultima in Italia; il contratto a termine rappresenta il 36,8%, quello intermittente 18,1%, prima Regione italiana. Il part time incide per il 35,1%, percentuale che sale al 48,3% tra le nuove assunte donne.

Le trasformazioni di contratti precari in rapporti a tempo indeterminato sono state 12.713, +368 sul 2022. Per le cessazioni si osserva un decremento dei licenziamenti di natura economica (-19,9%). Diminuiscono anche le dimissioni (-2.653, -9,6%). Alla luce di questi dati, commenta Eleonora Fontana, segreteria regionale Cgil Marche "risulta evidente come, nelle Marche, si confermi uno scivolamento verso la precarietà che si traduce in una certa decelerazione economica. Il mercato del lavoro regionale dovrà essere sostenuto da un piano regionale straordinario per l'occupazione", conclude.



