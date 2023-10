Spaccia dai domiciliari e finisce in carcere in carcere

Continuava a spacciare nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Corinaldo (Ancona) hanno tratto in arresto un 49enne del posto, per il reato previsto dall'art 73 del Testo Unico stupefacenti. L'uomo, già pregiudicato, era agli arresti in casa: grazie a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 220 grammi circa di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina che evidentemente avrebbe dovuto rifornire la piazza di spaccio locale.

L'arrestato è stato portato dai militari della Compagnia di Senigallia presso la casa circondariale di Ancona, come disposto dall'autorità giudiziaria, in aggravamento della misura restrittiva già in essere.



