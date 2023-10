Ipotesi rimpasto giunta Marche crea fibrillazioni maggioranza

Fibrillazioni nelle Marche per il passaggio di due consiglieri regionali ex di opposizione alla Lega e per le ipotesi di rimpasto chieste dalla segretaria regionale del Carroccio Giorgia Latini, che coinvolgono almeno due propri assessori, andando in scontro con il presidente della Regione Francesco Acquaroli di Fdi. Sullo sfondo c'è il confronto nazionale nel centrodestra in vista delle Europee.

Ad aprire la querelle, l'annuncio via facebook di Giorgia Latini, del passaggio di Simona Lupini, ex M5s ora Gruppo Misto, e Luca Santarelli, eletto con Rinasci Marche nel centrosinistra e poi federato con Forza Italia, alla Lega che diventerebbe il primo partito (10 contro 8 di Fratelli d'Italia) nell'Assemblea legislativa regionale. La frizione è causata soprattutto dalla richiesta di Latini di sostituire due assessori in quota Lega. Ma il governatore non vuole rimpasti, anche se forse sarà costretto a subirli.

Oggi il capogruppo Pd Maurizio Mangialardi ha parlato di una situazione "anomala e insostenibile perché l'Assemblea legislativa è un luogo sacro e serio".



