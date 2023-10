Fuga di gas da bombola e scoppio, un ferito nell'Ascolano

Prima la fuga di gas, probabilmente da una bombola, e poi la deflagrazione che ha ferito gravemente un uomo di circa 40 anni. E' accaduto verso le 19 in via Viminatu a Montalto delle Marche località Porchia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ancora sul posto per la messa in sicurezza dei luoghi.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Dalle prime informazioni, ci sarebbe stata una fuga di gas e poi un'esplosione che ha investito il 40enne, di origine straniera, in una palazzina a due piani. Il ferito è stato subito trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le gravi lesioni riportate.



