Al Festival del Giornalismo Culturale si parlerà di lettura

La lettura sarà il tema al centro dell'11/a edizione del Festival del Giornalismo Culturale, che si terrà a Urbino dal 5 all' 8 ottobre, con un una settantina tra ospiti e relatori di vari panel. "Leggere per [*] - Il futuro del giornalismo nell'era degli schermi" il titolo della rassegna: "l'asterisco serve a declinare l'attività del leggere utile per qualunque mestiere e professione della vita quotidiana. Sarà il pubblico a dargli significato" ha spiegato la direttrice Lella Mazzoli.

Il festival 2023 si occuperà dei grandi cambiamenti avvenuti nel mondo della lettura, oltre che di arte, architettura, serie tv, letteratura, intelligenza artificiale. Piatto forte di questa edizione sarà una ricerca condotta sui ragazzi dai 14 ai 19 anni, "la generazione Z - ha spiegato Mazzoli -, che non legge meno degli adulti, ma lo fa su diversi device e segue i booktoker". "Che cosa succede quando la lettura prende congedo dalla carta e approda sullo scherno? - si è chiesto il condirettore del Festival del Giornalismo Culturale Giorgio Zanchini -. Dove e come si informano i giovani e con quali conseguenze per la loro formazione? Cosa leggono e su quali supporti i giornalisti, i mediatori, cioè coloro che fanno informazione e in particolare informazione culturale?".

A parte un paio di appuntamenti, tutto il festival si svolgerà nel Palazzo Ducale di Urbino, sede di una delle grandi corti rinascimentali e sfondo de "Il cortegiano di Baldassarre Castiglione, il primo libro sulla comunicazione" ha osservato Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche.

Tra i tanti ospiti Rosella Postorino, Annalisa Bruchi, Agnese Pini, Vittorio Emanuele Parsi, Giorgia Cardinaletti, Andrea Vianello, Rosanna Cappelli, Serena Dandini, Giovanni Solimine, Giovanni Boccia Artieri, Michela Matteoli, Marino Sinibaldi, Lucia Goracci, Paolo Di Paolo, Alessandra Sardoni.

Il festival del Giornalismo Culturale è organizzato dall'Istituto per la formazione al giornalismo e dall'Università di Urbino in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e con il patrocinio della Regione Marche.



