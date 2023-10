Torna Frecciarosa, campagna prevenzione nelle Marche con 4 treni

Torna Frecciarosa, la campagna di prevenzione promossa da Fondazione IncontraDonna e da Ferrovie dello Stato Italiane con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Previsto consulti medici a bordo e desk informativi per tutto il mese di ottobre, mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore del seno.

Anche le Marche sono interessata dalla campagna di prevenzione del tumore al seno, con quattro treni a bordo dei quali medici e volontari saranno a disposizione per consulenze e distribuzione di materiale informativo. Mercoledì 11 ottobre su due Regionali tra Pescara e Ancona (il 4210 da Pescara in partenza da 10.15 con arrivo nella città dorica alle 12.17 e il 4217 in partenza da Ancona alle 13.45 con arrivo a Pescara alle 15.40) e venerdì 20 ottobre su due Intercity, l'IC 605 in partenza da Rimini alle 11.15 con arrivo ad Ancona alle 12.23 e l'IC 610 in partenza dalla città dorica alle 14.38 con arrivo a Rimini alle 15.45.

A bordo verrà distribuito anche il Vademecum della Salute, una brochure informativa per corretti stili di vita mirata alla prevenzione oncologica. Quest'anno il booklet è stato anche tradotto in inglese ed è disponibile sul sito frecciarosa.it, dove saranno anche previsti teleconsulti due giorni a settimana per l'intero mese.



