Regioni: Bora (Pd), 'preoccupante spaccatura in maggioranza'

"E' fonte di grande preoccupazione la spaccatura della maggioranza Acquaroli. I due assessori della Lega, Saltamartini e Antonini, titolari di deleghe strategiche come Sanità e Attività Produttive, sono stati sfiduciati dal loro stesso partito, confermando la nostra valutazione negativa sul loro operato". A dirlo è la consigliera reginale del Pd Manuela Bora.

"Con un Piano sociosanitario approvato solo un mese fa e tutto da attuare, la situazione economica in cui versano le imprese marchigiane, la nuova programmazione comunitaria e la riduzione di 450 milioni di euro per i progetti del Pnrr - prosegue Nora -, si evidenzia la totale indifferenza del centrodestra marchigiano verso le problematiche dei suoi cittadini, focalizzandosi piuttosto sui centri di potere. Il tutto a danno della sanità, delle aziende e dell'agricoltura. Se questa è la situazione, Acquaroli ne prenda atto e si torni al voto".

La consigliera dem commenta così il confronto in atto tra il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli di Fdi e la segretaria regionale della Lega Giorgia Latini, che ha chiesto un rimpasto per gli assessori del Carroccio.



