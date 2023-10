Piazza del Popolo ad Ascoli gremita per Max Gazzé

Piazza del Popolo gremita ieri sera per il concerto gratuito tenuto ad Ascoli Piceno da Max Gazzè. Un successo annunciato davanti a circa 3.500 persone che si sono lasciate trascinare dai ritmi delle canzoni accompagnate dall'Orchestra Popolare del Saltarello. E' una tappa del tour Musicae Loci che Gazzè sta portando in giro per l'Italia proponendo i brani storici come "Il timido ubriaco", "Il solito sesso", "L'amore pensato", "Cara Valentina", "Mentre dormi", "Vento d'estate" fino alla chiusura con "La favola di Adamo ed Eva" e "Una musica può fare" che hanno fatto ballare e cantare tutta piazza del Popolo che attende ora il concerto di Roberto Vecchioni in programma il 18 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA