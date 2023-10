Incidente con il parapendio a Sarnano (Macerata). Mentre era in fase di atterraggio, per cause in corso di accertamento, un uomo è precipitato da un'altezza di circa 5 metri. A dare l'allarme l'Aeroclub dei Sibillini. Sul luogo è intervenuto il 118. Viste le condizioni del ferito è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportare l'uomo all'ospedale di Torrette di Ancona.



