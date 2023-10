Aci, Ruote nella Storia nelle vie del tartufo

Bellezze del territorio, eccellenza eno-gastronomiche e motorismo storico per la seconda tappa stagionale di Ruote nella Storia ospitata e organizzata con la collaborazione dell'Automobile Club Pesaro-Urbino presieduto da Paolo Emilio Comandini e diretto da Antonella Mati.

Il 30 settembre e l'1 ottobre 2023 le vetture d'epoca hanno attraversato le località di Urbino, passando per Acqualagna, fino ad arrivare a Pergola in occasione dell'annuale Fiera del Tartufo Bianco Pregiato.

"Oltre 35 equipaggi presenti, alcuni provenienti da fuori regione come dalla Toscana e Lombardia", ha sottolineato al termine dell'evento Antonella Mati, Direttrice di AC Pesaro-Urbino. "Molto apprezzato il giro su strade conosciute per il loro panorama eccezionale come il tratto da Urbino al Furlo arrivando a Pergola. Altro momento significativo della giornata è stato quello della sosta per il pranzo a Pergola sotto il loggiato del comune, dove i partecipanti hanno potuto degustare prelibatezze al tartufo all'interno della Fiera Nazionale del Tartufo e dove hanno ricevuto un omaggio dell'artista Serafini intitolata appunto mille miglia del gusto".

Dopo aver assistito alla presentazione del libro "L'Italia del Tartufo" ad Urbino lo scorso 30 settembre, i partecipanti a Ruote nella Storia hanno partecipato all'Aperitartufo a cura dello Chef Roberto Dormicchi. La mattina del 1 ottobre sono partiti per Acqualonga, dove hanno visitato l'incantevole Riserva Naturale Gole del Furlo accompagnati da una degustazione di tartufo. Successivamente sono andati a Pergola, tra i "Borghi più belli d'Italia", nell'Alta Valle del Cesano, dove hanno visitato il Museo dei Bronzi Dorati.

Tra i modelli presenti, una Jaguar, una Bentley, un'Alfa Romeo Duetto e una Lancia Fulvia Coupé.

Per la stagione 2023, l'autoraduno di ACI Storico continua a regalare nuove magnifiche tappe i prossimi 7 e 8 ottobre a Ponente Ligure e ancora l'8 ottobre ad Arezzo, Bari e Taranto.





