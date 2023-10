Calcio: Ascoli solleva da incarico direttore sportivo Valentini

L'Ascoli Calcio ha comunicato oggi di aver sollevato dall'incarico il direttore sportivo Marco Valentini in carica da fine ottobre 2021, quando subentrò a Fabio Lupo.

"Non ho alcun rimprovero in particolare da muovere nei confronti di Valentini, ma cerchiamo nuova energia per un bel gruppo che ha tanto da dare e tanto da fare" ha detto all'ANSA Massimo Pulcinelli, socio di maggioranza della società bianconera. Nel darne notizia l'Ascoli Calcio "ringrazia Valentini per il suo operato e gli augura i migliori successi professionali". Per la successione si fa il nome di Marco Giannitti, 52 anni, di Nettuno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA