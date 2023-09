Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Senigallia (Ancona) per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. Le manette sono scattate in flagranza di reato: i militari dell'aliquota radiomobile hanno notato un 40enne del posto nei pressi dell'abitazione della donna che lo aveva denunciato un paio di settimane fa per maltrattamenti in famiglia. E' tratto in arresto per violazione della misura cautelare e oggi l'arresto è stato convalidato.





