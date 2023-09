Il Flauto magico di Mozart incanta le Muse

Un teatro delle Muse quasi sold out ha accolto il debutto del Flauto Magico di Mozart, mai presentato prima ad Ancona. Il pubblico ha salutato con convinti applausi ed ovazioni il giovane cast, la direzione d'orchestra di Giuseppe Montesano, la regia di Luca Silvestrini.

Presentata in tedesco come nell'originale Singspiel mozartiano che mescola canto e parti recitate, l'opera si è avvalsa di una scenografia essenziale con una pedana rotonda al centro dove si è concentrato il clou della scena, delineata di volta in volta da diversi oggetti, azioni, o trovate sceniche.

La trama, su libretto di Emanuel Schikaneder, racconta del principe Tamino e della principessa Pamina predestinati ad amarsi, ma che dovranno superare ostacoli e sofferenze, aiutati da oggetti come il flauto magico dato a Tamino e un carillon consegnato al suo 'aiutante plebeo', l'uccellatore Papageno, interprete del lato buffo dell'opera, che troverà anche lui l'agognata 'mogliettina'. Li accompagnano nel cammino personaggi positivi come i tre fanciulli e negativi come le tre dame, al soldo della malvagia Regina della Notte. Ma amore trionferà e con esso l'ingresso nel regno di Sarastro della saggezza, della bellezza e della fratellanza universale, indicato da Mozart anche con riferimenti alla massoneria.

Silvestrini del viaggio iniziatico dal buio alla luce evidenzia soprattutto l'aspetto favolistico, con il supporto di 4 danzatori. Assieme allo scenografo Lucio Diana, che cura anche le luci, crea oggetti con canne di bambù e stoffe: la gabbia di Papageno, il serpente che insegue Tamino, o i piccoli Papageni, bambole di pezza.

I costumi lineari ma funzionali di Stefania Cempini, assieme a una pioggia di coriandoli di luce che scende a suggellare il trionfo dei due giovani, concorrono ad illuminare un finale gioioso. Tra gli interpreti Maria Laura Iacobellis, applauditissima Pamina, Antonio Garès (Tamino), Brigitta Simon (brillante Regina della Notte), Levent Bakirci (Papageno), Jenniffer Turri (Papagena), Abramo Rosalen (Sarastro), Carmine Riccio (Monostatos). Orchestra Sinfonica 'G. Rossini', Coro Lirico Marchigiano 'V. Bellini', preparato da Riccardo Serenelli. Si replica domenica 1 ottobre alle 16.30.



