Colto da malore in barca, muore nel porto di San Benedetto

Un uomo è morto oggi probabilmente per un malore che lo ha colto mentre era in mare su una barca a vela al largo di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). L'imbarcazione è stata notata mentre andava alla deriva dal personale della sezione di sambenedettese del reparto operativo aeronavale (Roan) della Guardia di Finanza di Ancona.

I militari sono saliti a bordo ed hanno verificato la presenza di una persona priva di conoscenza, ma ancora viva.

Immediatamente l'hanno trasferita al porto di San Benedetto dove nel frattempo erano stati allertati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo all'arrivo sulla banchina l'uomo è deceduto. La barca è stata recuperata e trainata in porto.





