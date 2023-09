Agguato a Fermo, al vaglio eventuali legami con incendio 3 auto

Un regolamento di conti o un gesto intimidatorio nell'ambito di uno scontro per il controllo del territorio a Lido Tre Archi di fermo. Anche se tutte le ipotesi sono aperte è la pista più accreditata dalli carabinieri, che stanno conducendo le indagini sulla sparatoria di ieri sera: un 33nne tunisino è stato inseguito e poi aggredito da almeno cinque persone, in via Aldo Morto. Uno di loro ha sparato al tunisino ferendolo gravemente al volto, tanto che è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona. Al vaglio degli investigatori i possibili collegamenti con l'incendio di tre auto, avvenuto appena 24 ore, di probabile origine dolosa, sul quale sta indagando la polizia. Che qualche settimana fa ha condotto una vasta operazione antidroga nello stesso quartiere, disarticolando una banda di spacciatori, che operava usando come base alcuni appartamenti. Le abitazioni sono state svuotate, ma appena qualche giorno dopo altri nordafricani hanno tentato di occupare uno degli appartamenti per riprendere l'attività.





