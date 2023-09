A Fabriano nuove sedi per polizia, Gdf e vigili del fuoco

Le amministrazioni statali presenti a Fabriano (Ancona) avranno sedi più moderne ed efficienti, che consentiranno di ottimizzare l'uso degli immobili pubblici e di potenziare i servizi della Pubblica Amministrazione e i presidi di sicurezza in città, con risparmi di spesa sui fitti passivi. Sono i progetti presentati oggi a Palazzo del Podestà, alla presenza tra gli altri del sottosegretario al Mef Lucia Albano, del sindaco Daniela Ghergo, del questore di Ancona Cesare Capocasa, del comandante regionale Marche della Guardia di finanza Alessandro Barbera, del Comandante dei Carabinieri Forestali Regione Marche Roberto Nardi, del direttore regionale dei Vigili del Fuoco Marche Cristina D'Angelo.

Una nuova sede del Commissariato di Fabriano presso l'ex Centro Polifunzionale di via Di Vittorio, immobile demaniale dismesso dai vigili del fuoco e consegnato alla Questura di Ancona lo scorso marzo; un ampliamento dell'attuale caserma dei vigili del fuoco, adiacente alla sede principale, per sopperire agli spazi dismessi in favore della Questura; la dismissione da parte dei carabinieri forestali dell'ex Caserma di proprietà statale in località Albacina, che sarà trasferita al Comune e riqualificata per scopi istituzionali e sociali, in cambio della cessione di un'area edificabile di proprietà del Comune di Fabriano in via Santa Croce, zona semicentrale, dove sarà realizzata la nuova Caserma della Guardia di Finanza.

Complessivamente l'importo stimato per i lavori è di circa 8 milioni di euro e prevede la realizzazione dell'ampliamento del Distaccamento dei vigili del fuoco entro il 2025, il nuovo commissariato di Fabriano entro il 2026 e la nuova Caserma della Guardia di Finanza entro il 2027.

L'Agenzia del Demanio, nell'ambito dell'attività di gestione dei beni immobili dello Stato, si occuperà della progettazione e di fungere da stazione appaltante dei diversi interventi.





